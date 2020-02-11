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Espreso.tvОбществоКоронавирус: 11 февраля эвакуации украинцев из Уханя не будет

Коронавирус: 11 февраля эвакуации украинцев из Уханя не будет


фото: reuters
Запланированной на вторник, 11 февраля, эвакуации украинцев из Уханя не будет

Об этом сообщает ВВС .

"С эпицентра коронавируса около 50 человек не забирают из-за того, что Украина пока не готова их принять и организовать карантин", - говорится в сообщении.

Александра Волкова, которая живет в заблокированном Ухане, возмущается, почему подготовку к эвакуации начали так поздно.

Между тем МЗ проверяет состояние пяти украинцев с подозрением на коронавирус. Речь идет о трем человекам, которые вернулись из Китая и обратились за помощью, а также о двух, которые были с ними в контакте.

По состоянию на 11 февраля 2020 в мире зарегистрировано 43 102 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1018 летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавируса не зафиксировано.

  • Напомним, украинский с Уханя эвакуируют только с согласия на карантин .
 
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