Коронавирус: 11 февраля эвакуации украинцев из Уханя не будет

Об этом сообщает ВВС .

"С эпицентра коронавируса около 50 человек не забирают из-за того, что Украина пока не готова их принять и организовать карантин", - говорится в сообщении.

Александра Волкова, которая живет в заблокированном Ухане, возмущается, почему подготовку к эвакуации начали так поздно.

Между тем МЗ проверяет состояние пяти украинцев с подозрением на коронавирус. Речь идет о трем человекам, которые вернулись из Китая и обратились за помощью, а также о двух, которые были с ними в контакте.

По состоянию на 11 февраля 2020 в мире зарегистрировано 43 102 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1018 летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавируса не зафиксировано.