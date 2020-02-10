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Espreso.tvОбществоКоронавирус: украинцев из Уханя эвакуируют только при согласии на карантин, - Центр общественного здоровья

Коронавирус: украинцев из Уханя эвакуируют только при согласии на карантин, - Центр общественного здоровья


фото: reuters
Министерство здравоохранения планирует разместить граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где вспыхнула новая коронавирусная инфекция, в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области

Об этом на пресс-брифинге рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает " Украинская правда".

"Украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации", - сказал Кузин.

Он добавил, что информация о рейсе будет известна по состоянию на вечер 10 февраля. Согласие на карантин готовы подписать 51 человек, среди них - один ребенок.

"Цифры будут меняться, но потенциально это 150-200 человек", - говорит Кузин.

Однако он отметил, что место для эвакуации еще определяют.

"Сейчас рассматривается две локации санитарно-курортного типа в Киевской области", - сказал Кузин.

По его словам, министерство обороны предлагает свои варианты.

  • Напомним, 7 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которых будет эвакуировать из города Ухань, попытаются уговорить остаться в изоляции.
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