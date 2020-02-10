Коронавирус: украинцев из Уханя эвакуируют только при согласии на карантин, - Центр общественного здоровья

10 февраля, 2020, 15:57

Министерство здравоохранения планирует разместить граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где вспыхнула новая коронавирусная инфекция, в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области

Об этом на пресс-брифинге рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает " Украинская правда".

"Украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации", - сказал Кузин.

Он добавил, что информация о рейсе будет известна по состоянию на вечер 10 февраля. Согласие на карантин готовы подписать 51 человек, среди них - один ребенок.