Евросоюз решил снять санкции с Азарова и Ставицкого, - СМИ
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .
"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министр энергетики Ставицкого с санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец в течение 12 месяцев", - написал журналист.
По данным журналиста, подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.
there is agreement to remove the former PM of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi from the EU sanctions list . Oleksandr Yanukovych will remain on the list for 6 months. 9 others, incl. his father, for 12 months. should be confirmed next week. #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2020
Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств ЕС ввел в марте 2014 года. Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
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