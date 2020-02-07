7 февраля, 2020, 12:36

Експремьер Николай Азаров, бежавший из Украины, владеет несколькими участками и домами на Рублевке - элитном районе под Москвой

Это выяснили журналисты-расследователи издание Проект .

По данным журналистов, Азаров взял в бессрочную аренду в РФ почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее. К концу 2014 года этим участком распоряжался Оздоровительный комплекс Рублево-Успенское Управления делами президента РФ. Сколько Азаров платит за землю, неизвестно.

В данных Росреестра указано, что земля была выделена експремьеру на основании какого-то официального «письмо» от 16.01.2015 №РС-6с, но не указано, чьего авторства.

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Ранее Николай Азаров признался, что в России ему был предоставлен статус политического беженца лично по указанию Владимира Путина.

Кроме того, жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс. Кв метров как раз по соседству с участком мужчины. Аналогичные по площади участок и дом в Петрово-Дальнем стоят около 370 000 000 рублей.

В том же году владелицей 99 соток и дома в поселке Жуковка стала Лилия Азарова - невестка експремьера, жена сына Николая Азарова Алексея. Участок такой же площади с особняком в Жуковке сейчас продается за 1,2 миллиарда рублей.

Еще один беглец ексглава украинского МВД Виталий Захарченко также был владельцем недвижимости на Рублевке - вместе с женой Людмилой он приобрел участок в 40 соток и дом в 660 кв метров на территории коттеджного поселка Парк Уилл в Жуковке (в августе прошлого года пара рассталась и владелицей, по документами, осталась только Людмила). Участки и дома примерно такой же площади сейчас продаются там по цене от 161 миллиона рублей до 365 000 000 рублей.