Ермак возразил, что помог Кличко сохранить должность

11 февраля, 2020, 07:20

Мировая слава и популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще многое принести Украине в целом

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью одному из телевизионных каналов, информирует Лига .

По словам Ермака, он не знает судьбу представления об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской администрации, но этот вопрос будет решаться в рамках стратегии на местных выборах.

Ермак подчеркнул, что такое решение принимается исключительно президентом Владимиром Зеленским и назвал ложью слухи о том, что помог Кличко сохранить должность.

Ермак рассказал, что знаком с Кличко более 20 лет, знает как великого спортсмена и, как подчеркнул помощник президента, как мэра, которого избрали киевляне.