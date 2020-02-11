Ермак возразил, что помог Кличко сохранить должность
11 февраля, 2020, 07:20
Мировая слава и популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще многое принести Украине в целом
Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью одному из телевизионных каналов, информирует Лига .
По словам Ермака, он не знает судьбу представления об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской администрации, но этот вопрос будет решаться в рамках стратегии на местных выборах.
Ермак подчеркнул, что такое решение принимается исключительно президентом Владимиром Зеленским и назвал ложью слухи о том, что помог Кличко сохранить должность.
Ермак рассказал, что знаком с Кличко более 20 лет, знает как великого спортсмена и, как подчеркнул помощник президента, как мэра, которого избрали киевляне.
- Напомним, что вечером 10 февраля отдельные СМИ сообщили, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан готовится уйти в отставку.
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