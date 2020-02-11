 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак возразил, что помог Кличко сохранить должность

Ермак возразил, что помог Кличко сохранить должность

Мировая слава и популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще многое принести Украине в целом

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью одному из телевизионных каналов, информирует Лига .

По словам Ермака, он не знает судьбу представления об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской администрации, но этот вопрос будет решаться в рамках стратегии на местных выборах.

Ермак подчеркнул, что такое решение принимается исключительно президентом Владимиром Зеленским и назвал ложью слухи о том, что помог Кличко сохранить должность.

Ермак рассказал, что знаком с Кличко более 20 лет, знает как великого спортсмена и, как подчеркнул помощник президента, как мэра, которого избрали киевляне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать