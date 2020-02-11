Экс-игрок "Зари" может перейти в дортмундскую "Боруссию"

11 февраля, 2020, 16:16

Бывший форвард луганской "Зари" Деннис Бонавентуре может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

Немецкие скауты присутствовали на нескольких матчах "Брюгге" в этом сезоне, чтобы понаблюдать за игрой нигерийского форварда.

Летом 2017 года Деннис Бонавентуре перешел в бельгийский клуб с "Зари" за 1,5 млн евро. В общем 22-летний форвард провел за "Зарю" 26 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

В текущем сезоне за "Брюгге" нигериец провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссия" находится на третьем месте, отставая от лидера "Баварии" на 4 очка.