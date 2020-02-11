Экс-игрок "Зари" может перейти в дортмундскую "Боруссию"
11 февраля, 2020, 16:16
Бывший форвард луганской "Зари" Деннис Бонавентуре может перейти в дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Het Laatste Nieuws.
Немецкие скауты присутствовали на нескольких матчах "Брюгге" в этом сезоне, чтобы понаблюдать за игрой нигерийского форварда.
Летом 2017 года Деннис Бонавентуре перешел в бельгийский клуб с "Зари" за 1,5 млн евро. В общем 22-летний форвард провел за "Зарю" 26 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
В текущем сезоне за "Брюгге" нигериец провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
В турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссия" находится на третьем месте, отставая от лидера "Баварии" на 4 очка.
- Напомним, в матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский "Реал" чуть не проиграл бельгийскому "Брюгге" , пропустив от Бонавентуры два мяча.
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