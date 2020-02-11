 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-голкипер "Динамо" отказался менять гражданство

Экс-голкипер "Динамо" отказался менять гражданство


фото: Getty Images
Бывший вратарь "Динамо" Артур Рудько рассказал, что когда он выступал за киевский клуб, ему предлагали сменить украинское гражданство

Об этом сообщает zbirna.

Рудько признался, что не смог бы выступать под флагом другой страны и петь гимн чужой страны.

"Хочется своей работой заслужить вызов в сборную Украины. Когда я был в "Динамо", мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала мне сыграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался. Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран ", - рассказал вратарь.

Начиная с лета 27-летний голкипер выступает за кипрский "Пафос", где успел провести 16 матчей, пропустил 20 мячей и 3 встречи провел «на сухо». За киевское "Динамо" Артур Рудько сыграл 78 матчей, 18 из которых «на ноль».

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать