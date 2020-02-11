Экс-голкипер "Динамо" отказался менять гражданство
Об этом сообщает zbirna.
Рудько признался, что не смог бы выступать под флагом другой страны и петь гимн чужой страны.
"Хочется своей работой заслужить вызов в сборную Украины. Когда я был в "Динамо", мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала мне сыграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался. Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран ", - рассказал вратарь.
Начиная с лета 27-летний голкипер выступает за кипрский "Пафос", где успел провести 16 матчей, пропустил 20 мячей и 3 встречи провел «на сухо». За киевское "Динамо" Артур Рудько сыграл 78 матчей, 18 из которых «на ноль».
- 13 января в матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу, забитым мячом отметился украинский нападающий Илья Марковский.
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