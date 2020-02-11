Экс-голкипер "Динамо" отказался менять гражданство

11 февраля, 2020, 18:44

Бывший вратарь "Динамо" Артур Рудько рассказал, что когда он выступал за киевский клуб, ему предлагали сменить украинское гражданство

Об этом сообщает zbirna.

Рудько признался, что не смог бы выступать под флагом другой страны и петь гимн чужой страны.

"Хочется своей работой заслужить вызов в сборную Украины. Когда я был в "Динамо", мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала мне сыграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб. Были хорошие финансовые условия, но я отказался. Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран ", - рассказал вратарь.

Начиная с лета 27-летний голкипер выступает за кипрский "Пафос", где успел провести 16 матчей, пропустил 20 мячей и 3 встречи провел «на сухо». За киевское "Динамо" Артур Рудько сыграл 78 матчей, 18 из которых «на ноль».