Украинец забил второй гол подряд в чемпионате Кипра

13 января, 2020, 17:31

В матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу забитым мячом отметился украинский нападающий Илья Марковский

Об этом сообщает Cytavisions Sport y youtube.

В рамках 16-го тура чемпионата Кипра по футболу встречались "Этникос" и АЕК. Хозяев отличился украинец Илья Марковский, нападающий отличился на 36-й минуте, и сделал счет 2:0. Однако, позже гости смогли переломить ход игры, и сделать счет в свою пользу - 5:2.

Для 22-летнего украинца это второй забитый мяч подряд. В нынешнем сезоне Марковский провел 11 матчей и забил 2 мяча. За команду также выступает другой украинец Игорь Худобяк.