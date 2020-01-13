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Espreso.tvСпортУкраинец забил второй гол подряд в чемпионате Кипра

Украинец забил второй гол подряд в чемпионате Кипра


фото: ethnikosachnasfc.com
В матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу забитым мячом отметился украинский нападающий Илья Марковский
Об этом сообщает Cytavisions Sport y youtube.

В рамках 16-го тура чемпионата Кипра по футболу встречались "Этникос" и АЕК. Хозяев отличился украинец Илья Марковский, нападающий отличился на 36-й минуте, и сделал счет 2:0. Однако, позже гости смогли переломить ход игры, и сделать счет в свою пользу - 5:2.

Для 22-летнего украинца это второй забитый мяч подряд. В нынешнем сезоне Марковский провел 11 матчей и забил 2 мяча. За команду также выступает другой украинец Игорь Худобяк.

 

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