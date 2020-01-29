Промоутер назвал имя следующего соперника Джошуа

29 января, 2020, 15:33

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Хирна, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа следующий бой точно проведет против Пулева. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, осталось согласовать лишь размер гонорара болгарского боксера.

"Уже точно можно сказать, что следующий бой Джошуа проведет против Пулева. И, скорее всего, он состоится в Великобритании. Проблемой стало, что Пулев за этот бой хочет заработать как можно больше. Но в Великобритании этот поединок не принесет так много денег, как в других местах. Но Джошуа потребовал от меня, чтобы после боев в Нью-Йорке и Саудовской Аравии он боксировал дома. Поединок состоится в конце мая или в начале июня", - сказал Хирный.

Пулев является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.