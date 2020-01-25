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Espreso.tvОбществоНа столичном Печерске не разминулись Fiat Doblo и Toyota Land Cruiser. Снесена электроопора

На столичном Печерске не разминулись Fiat Doblo и Toyota Land Cruiser. Снесена электроопора

В субботу, 25 января 2020 года, в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей. На перекрестке улиц Бойчука (бывшая Киквидзе) и Подвысоцкого столкнулись Fiat Doblo и Toyota Land Cruiser

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

По словам свидетелей, водитель Fiat  двигался по улице Подвысоцкого и пересекал через перекресток улицу Бойчука, тогда как водитель внедорожника Toyota, который двигался по улице Бойчука от Саперно-Слободской, когда увидел, что траектории пересекаются, решил объехать фургон по встречной полосе, но все же задел правым боком левую сторону Fiat. На какой сигнал светофора двигался каждый из участников ДТП - неизвестно.

После этого касательного столкновения водитель "японца" попытался вернуться в свою полосу движения, но не справился с управлением, внедорожник занесло и примерно через 100 метров Toyota выехала на бордюрный камень и врезалась в столб.

Как отмечают очевидцы, "Тойота" двигалась на очень высокой скорости, ведь после столкновения на перекрестке, внедорожник проехал более 100 метров и еще на немалой скорости врезался в столб, в результате чего электроопора упала и повисла на проводах, находившихся под напряжением в 600 вольт.

Водитель "Тойоты" получил травмы, поскольку, скорее всего, он не воспользовался ремнем безопасности и поэтому врезался головой в лобовое стекло. Тем не менее от госпитализации он отказался - медики скорой оказали ему помощь на месте.

Отметим также, что из-за сбитого столба остановилось движение троллейбусов - ремонтники занимаются ликвидацией последствий и восстановлением электропитания. Поскольку занято три полосы движения наблюдается осложнение в движении по улице Бойчука в обоих направлениях.

На месте работают патрульные полицейские.

 

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