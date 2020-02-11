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Espreso.tvСпортЧисора сравнил бой с Усиком с путешествием в ад

Чисора сравнил бой с Усиком с путешествием в ад


фото: BoxingScene
Британский боксер Дерек Чисора сравнил поединок с украинцем Александром Усиком с путешествием в ад

Об этом сообщает Sky Sports .

На вопрос какую тактику Чисора выберет на бой с Усиком он ответил, что спустится в ад и вернется оттуда.

"Я должен спуститься в ад и вернуться оттуда", - сказал Чисора, который выиграл на профессиональном ринге 32 поединка и потерпел 9-ти поражений.

На счету Усика 17 побед, среди которых и одна в супертяжелом весе - над американцем Чазз Уизерспуном в октябре 2019 года. Украинец еще не потерпел ни одного поражения.

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