Чисора сравнил бой с Усиком с путешествием в ад

11 февраля, 2020, 12:00

Британский боксер Дерек Чисора сравнил поединок с украинцем Александром Усиком с путешествием в ад

Об этом сообщает Sky Sports .

На вопрос какую тактику Чисора выберет на бой с Усиком он ответил, что спустится в ад и вернется оттуда.

"Я должен спуститься в ад и вернуться оттуда", - сказал Чисора, который выиграл на профессиональном ринге 32 поединка и потерпел 9-ти поражений.

На счету Усика 17 побед, среди которых и одна в супертяжелом весе - над американцем Чазз Уизерспуном в октябре 2019 года. Украинец еще не потерпел ни одного поражения.