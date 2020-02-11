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Espreso.tvОбществоBBC снимет сериал о Грете Тунберг

BBC снимет сериал о Грете Тунберг


фото: njus.me
BBC Studios делает сериал о 17-летней климатической активистке Грете Тунберг.

Об этом сообщает издание The Wrap .

Будущий проект анонсировали накануне, 10 февраля, на выставке BBC Showcase. Дата выпуска или количество серий еще не известно.

Известно, что в сериале покажут многочисленные путешествия Греты Тунберг по миру, а также ее встречи с ведущими учеными, мировыми знаменитостями, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами.

Авторы хотят показать зрителю повседневную жизнь эко-активистки-школьницы.

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