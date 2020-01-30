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Espreso.tvОбществоГрету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира


фото: MICHAEL CAMPANELLA/GETTY IMAGES
Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира 2020

Это сообщает НВ со ссылкой на AFP,

С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг с Левой партии.

"Грета Тунберг - климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис", - заявили шведские законодатели в письме.

По их словам, без движения школьников и студентов Пятницы ради будущего и Греты Тунберг проблема климата не была бы частью сегодняшней повестки дня.

17-летнюю Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

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