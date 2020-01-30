Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Это сообщает НВ со ссылкой на AFP,
С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг с Левой партии.
"Грета Тунберг - климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис", - заявили шведские законодатели в письме.
По их словам, без движения школьников и студентов Пятницы ради будущего и Греты Тунберг проблема климата не была бы частью сегодняшней повестки дня.
17-летнюю Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-