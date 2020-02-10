Иран пригласил секретаря СНБО Украины для расследования катастрофы самолета МАУ
Об этом сообщает IRNA.
Сообщается, что в понедельник, 10 февраля, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.
"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, - ред.) Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело экспертной, неполитизированной обстановке", - заявил Шахман.
Отмечается, что Данилов призвал Иран "ускорить расследование трагедии".
Напомним, в начале февраля после публикации иранских переговоров диспетчеров по авиакатастрофе Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами. По словам главы отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, утечка записей иранских переговоров диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-