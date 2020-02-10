Воспитанник "Динамо" забил дебютный гол в Венгрии

10 февраля, 2020, 17:17

Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил дебютный гол в чемпионате Венгрии

Об этом сообщает sport.ua.

В 20-м туре чемпионата Венгрии по футболу "Академия Пушкаша" победила "Пакш" со счетом 2:0. Один гол забил 25-летний украинский хавбек Артем Фаворов - это дебютный мяч для футболиста в новом клубе.

За свою карьеру Фаворов выступал за киевские "Динамо" и "Оболонь", "Звезду" из Кропивницкого и черниговскую "Десну". В общем провел 159 матчей, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.