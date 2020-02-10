Африканский новичок забил элегантный дебютный гол за "Динамо"
10 февраля, 2020, 14:16
Кот-д'Ивуарський новичок "Динамо" Бенито отличился фантастическим дебютным голом в контрольной встрече
Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте "Динамо".
В контрольном матче молодежный состав киевского "Динамо" уверенно победил латвийский "Валмиеру" со счетом 4: 1.
На 75-й минуте последний гол во встрече забил ивуариський новичок украинской команды Бенито. Забитый мяч 21-летнего форварда получился на удивление элегантным.
- 4 февраля полузащитник "Динамо" Карлос де Пена забил гол в стиле Златана Ибрагимовича на тренировке столичного клуба в Турции.
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