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Espreso.tvОбществоВ РФ предлагают сложиться деньгами и выкупить останки агента НКВД Кузнецова, которые не отдает львовский горсовет

В РФ предлагают сложиться деньгами и выкупить останки агента НКВД Кузнецова, которые не отдает львовский горсовет

В России могут организовать сбор средств для того, чтобы выкупить останки героя Советского Союза офицера НКВД Николая Кузнецова

Об этом заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает УП.

"Многократно сегодняшней властью Украины заявлялось, что Николай Иванович Кузнецов и другие сотрудники НКВД - не герои, а враги своего народа. Памятник ему снесен, улицы, ранее носившие его имя, переименованы в честь новых героев Украины, в бою с которыми и отдал свою жизнь отважный советский разведчик", - сказал он.

Депутат сообщил, что российская сторона готова организовать сбор средств для выкупа и перевозки останков советского разведчика или по месту его рождения - в город Кудымкар Пермского края, или на территорию другого региона РФ, тесно связанного с памятью об этом "выдающегомся человеке" .

  • Горсовет Львова не согласовал передачу в РФ останков агента НКВД Николая Кузнецова, отложив рассмотрение решения до получения ответа по этому поводу от СБУ и МИД.
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