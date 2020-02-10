В Одессе на штрафплощадке сгорело 20 автомобилей
10 февраля, 2020, 12:02
10 февраля в 4:19 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании машин на штрафплощадке на Тираспольском шоссе
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"Сигнал о возгорании машин поступил на линию" 101 "в 4:19", - сообщили в ГСЧС.
В 4:27 на место вызова прибыли пожарные, которые в 4:50 локализовали пламя, а 5:12 ликвидировали на площади 150 кв. м.
Огонь уничтожил 20 автомобилей и повредил три. 150 машин удалось спасти.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В Малиновском отделе полиции Одессы сообщили, что на месте пожара работают следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и спасатели.
"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, правовая квалификация ей будет дана по результатам проверки», - добавили правоохранители.
- Напомним, в ночь на 26 ноября в Одессе сожгли автомобиль Skoda Octavia, который принадлежал семье в. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника
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