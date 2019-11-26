"Это война, и мы должны победить": Нефедов сообщил о поджоге авто руководителя одесской таможни
"Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и. о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал", - написал Нефедов.
Председатель ГТС добавил, что поджог могли заказать как контрабандисты, так и коррумпированные сотрудники таможни.
"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $ 300 тыс. и составили протоколы на 5.7 млн.грн. по 4-х новых авто BMW. Обращаюсь публично в МВД, СБУ Национальной полиции обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить! " - добавил Нефедов.
В полиции отметили, что по предварительным выводам экспертов, причиной возгорания транспортного средства стал поджог. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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