"Это война, и мы должны победить": Нефедов сообщил о поджоге авто руководителя одесской таможни

26 ноября, 2019, 13:34

В ночь на 26 ноября в Одессе сожгли автомобиль Skoda Octavia, который принадлежал семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника

"Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и. о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал", - написал Нефедов.

Председатель ГТС добавил, что поджог могли заказать как контрабандисты, так и коррумпированные сотрудники таможни.

"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $ 300 тыс. и составили протоколы на 5.7 млн.грн. по 4-х новых авто BMW. Обращаюсь публично в МВД, СБУ Национальной полиции обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить! " - добавил Нефедов.

В полиции отметили, что по предварительным выводам экспертов, причиной возгорания транспортного средства стал поджог. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.