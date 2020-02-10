Назван новый способ передачи коронавируса

10 февраля, 2020, 18:20

Новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея

Об этом сообщает издание Science Alert .

В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались в 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания. У первого пациента с коронавируса в США в течение двух дней также были выявлены нарушения в моторике кишечника, после чего вирус оказался в стуле.

По состоянию на 10 февраля, общее количество умерших от коронавируса в мире выросло до 910.

Общая количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигла 40 536, подавляющее большинство - в Китае.