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Espreso.tvСпортВ гостях у Папы: Беленюк поделился фотографией из Ватикана

В гостях у Папы: Беленюк поделился фотографией из Ватикана


фото: facebook.com/olympicua
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк поделился фотографией из Ватикана и написал, что гостит у Папы Римского

Фото спортсмен опубликовал в Instagram.

"В гостях у Папы", - написал Жан Беленюк под фотографией.

10-16 февраля в столице Италии, Риме, будет проходить чемпионат Европы по борьбе. С 10 по 12 февраля будут соревноваться представители греко-римского стиля, с 12 по 14 февраля будут бороться женщины, а завершат европейский форум вольники, которые будут соревноваться 14-16 февраля.

Нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк посетит чемпионат Европы в Риме, но выступать на нем не будет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гостях у Папы

Сообщение, распространенный Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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