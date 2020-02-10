В гостях у Папы: Беленюк поделился фотографией из Ватикана
10 февраля, 2020, 13:33
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк поделился фотографией из Ватикана и написал, что гостит у Папы Римского
Фото спортсмен опубликовал в Instagram.
"В гостях у Папы", - написал Жан Беленюк под фотографией.
10-16 февраля в столице Италии, Риме, будет проходить чемпионат Европы по борьбе. С 10 по 12 февраля будут соревноваться представители греко-римского стиля, с 12 по 14 февраля будут бороться женщины, а завершат европейский форум вольники, которые будут соревноваться 14-16 февраля.
Нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк посетит чемпионат Европы в Риме, но выступать на нем не будет.
- 5 февраля чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк пожаловался на цены в столовой Верховной Рады Украины.
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