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Espreso.tvСпортОбед за 300 грн: Беленюк пожаловался на цены в столовой Верховной Рады

Обед за 300 грн: Беленюк пожаловался на цены в столовой Верховной Рады


фото: facebook.com/beleniuk
Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк пожаловался на цены в столовой Верховной Рады Украины

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на facebook Беленюк.

"В перерыве от работы решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли. Сегодня у меня на один прием пищи уходит около 300 грн. Например, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами. Заплатил 280 грн. Судите сами ", - написал Беленюк.

Как сообщает источник, спортсмен удалил этот пост, однако сохранил видео о столовой.

 

 

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