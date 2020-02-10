В Британии уже восемь инфицированных коронавирусом
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании увеличилось вдвое после того, как в еще четырех установили положительные результаты", - говорится в сообщении.
Как сообщает Sky News, речь идет об одной семье, которая во время отдыха на горно-лыжном курорте во Франции имела контакт с человеком, у которого позже также было установлено коронавирус.
Сейчас они находятся в медучреждении в Лондоне.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок заявил, что распространение коронавируса является "серьезной и неизбежной угрозой" для британской общественности.
Как известно, в Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавируса 2019-nCoV.
По состоянию на 10 февраля, общее количество умерших от коронавируса в мире выросла до 910.
Общая количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигла 40 536, подавляющее большинство - в Китае.
В то же время, по последним данным, 3281 человек был выписан из больницы после выздоровления.
Китай выделил на борьбу с коронавируса 71,85 млрд юаней ($ 10,26 млрд).
Читайте также
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
Читайте также
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-