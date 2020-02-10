Убийство Шеремета: ОГПУ премировал прокурора по делу

10 февраля, 2020, 17:47

Прокурору Сергею Зузаку, представляющему обвинение по делу об убийстве Павла Шеремета, выписали премию

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За указанный период премирование ... Зузака С. А. осуществлялось в среднеопределенном размере, так же как и других работников Генеральной прокуратуры Украины и Офиса Генерального прокурора", - говорится в ответе на запрос РБК-Украина.