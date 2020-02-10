Убийство Шеремета: ОГПУ премировал прокурора по делу
10 февраля, 2020, 17:47
Прокурору Сергею Зузаку, представляющему обвинение по делу об убийстве Павла Шеремета, выписали премию
Об этом сообщает РБК-Украина.
"За указанный период премирование ... Зузака С. А. осуществлялось в среднеопределенном размере, так же как и других работников Генеральной прокуратуры Украины и Офиса Генерального прокурора", - говорится в ответе на запрос РБК-Украина.
Государственное обвинение в судах представляет исключительно прокурор Зузак. Офис генпрокурора в ответе на запрос сообщил, что его включили в группу прокуроров 21 декабря. За этот период Зузак успел получить премию, но Офис генпрокурора отказался указать, в каком именно объеме.
- Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.
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