 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: ОГПУ премировал прокурора по делу

Убийство Шеремета: ОГПУ премировал прокурора по делу


фото: FreeAntonenko
Прокурору Сергею Зузаку, представляющему обвинение по делу об убийстве Павла Шеремета, выписали премию

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За указанный период премирование ... Зузака С. А. осуществлялось в  среднеопределенном размере, так же как и других работников Генеральной прокуратуры Украины и Офиса Генерального прокурора", - говорится в ответе на запрос РБК-Украина.

Государственное обвинение в судах представляет исключительно прокурор Зузак. Офис генпрокурора в ответе на запрос сообщил, что его включили в группу прокуроров 21 декабря. За этот период Зузак успел получить премию, но Офис генпрокурора отказался указать, в каком именно объеме.

  • Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать