Убийство Шеремета: адвокат Антоненко отрицает связь подзащитного с СБУ

10 февраля, 2020, 17:37

Защита Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает его связь со Службой безопасности Украины

Об этом РБК-Украина заявил его адвокат Станислав Кулик.

Речь идет о публикации записей, свидетельствующих, что у некоторых фигурантов якобы могут быть связи с СБУ.

"Это бред. Я не знаю, чем это может подтверждаться. Это вообще какие-то "влажные фантазии" органов досудебного расследования. Ну, реально, как он (Антоненко, - ред.) - музыкант, певец - мог с кем-то там (в СБУ, - ред.) сотрудничать? Он не имеет ни навыков, ни доступа к какой-то информации, ни других необходимых для этого знаний и опыта", - заявил Кулик.

Напомним, в конце января были обнародованы записи Владислава Грищенко (свидетеля по делу Шеремета), который якобы обсуждает это дело с работником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.