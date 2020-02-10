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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: адвокат Антоненко отрицает связь подзащитного с СБУ

Убийство Шеремета: адвокат Антоненко отрицает связь подзащитного с СБУ


фото: golos.ua
Защита Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает его связь со Службой безопасности Украины

Об этом РБК-Украина заявил его адвокат Станислав Кулик.

Речь идет о публикации записей, свидетельствующих, что у некоторых фигурантов якобы могут быть связи с СБУ.

"Это бред. Я не знаю, чем это может подтверждаться. Это вообще какие-то "влажные фантазии" органов досудебного расследования. Ну, реально, как он (Антоненко, - ред.) - музыкант, певец - мог с кем-то там (в СБУ, - ред.) сотрудничать? Он не имеет ни навыков, ни доступа к какой-то информации, ни других необходимых для этого знаний и опыта", - заявил Кулик.

Напомним, в конце января были обнародованы записи Владислава Грищенко (свидетеля по делу Шеремета), который якобы обсуждает это дело с работником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

  • Один из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, ветеран АТО Андрей Антоненко написал письмо, адресованное следователю, в котором отказался давать показания.
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