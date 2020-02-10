 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп предложит сократить внешнюю помощь США более чем на 20%

Трамп предложит сократить внешнюю помощь США более чем на 20%


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп предложит сократить миллиарды долларов внешней помощи в своем бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия экономическим угрозам со стороны Китая и России

Об этом сообщает Reuters .

Трамп уже пытался в своем бюджетном предложении в прошлом году сократить иностранную помощь, но столкнулся с резким сопротивлением со стороны Конгресса и не победил.

Его последний бюджет, который будет опубликован в понедельник, является планом его предложений о расходах, которые вряд ли будут приняты, особенно в год выборов.

Трамп стремится сократить иностранную помощь на 21% в предложении, которое предусматривает $ 44,1 млрд в будущем финансовом году по сравнению с $ 55,7 млрд в 2020 финансовом году.

Согласно новому предложению, объем помощи Украине останется на уровне 2020 года.

Также Трамп просить об увеличении финансирования для американской Международной Финансовой Корпорации развития (DFC) до $ 700 млн по сравнению с $ 150 млн в предыдущем году.

DFC была создана в значительной степени для противодействия растущему экономическому влиянию Китая.

Ранее СМИ сообщали о внезапной задержке американской военной помощи Украине по указанию Дональда Трампа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

10 февраля, 2020 понедельник

9 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать