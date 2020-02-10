Трамп предложит сократить внешнюю помощь США более чем на 20%
Об этом сообщает Reuters .
Трамп уже пытался в своем бюджетном предложении в прошлом году сократить иностранную помощь, но столкнулся с резким сопротивлением со стороны Конгресса и не победил.
Его последний бюджет, который будет опубликован в понедельник, является планом его предложений о расходах, которые вряд ли будут приняты, особенно в год выборов.
Трамп стремится сократить иностранную помощь на 21% в предложении, которое предусматривает $ 44,1 млрд в будущем финансовом году по сравнению с $ 55,7 млрд в 2020 финансовом году.
Согласно новому предложению, объем помощи Украине останется на уровне 2020 года.
Также Трамп просить об увеличении финансирования для американской Международной Финансовой Корпорации развития (DFC) до $ 700 млн по сравнению с $ 150 млн в предыдущем году.
DFC была создана в значительной степени для противодействия растущему экономическому влиянию Китая.
Ранее СМИ сообщали о внезапной задержке американской военной помощи Украине по указанию Дональда Трампа.
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