Трамп похвастался "супербыстрыми" ракетами для противостояния с Россией

10 февраля, 2020, 22:00

Американские военные располагают ракетами, способными долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне во время выступления перед губернаторами американских штатов.

Трамп объяснил, что такие ракеты нужны США, "потому что в России есть что-то подобное".