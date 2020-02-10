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Espreso.tvОбществоТрамп похвастался "супербыстрыми" ракетами для противостояния с Россией

Трамп похвастался "супербыстрыми" ракетами для противостояния с Россией

Американские военные располагают ракетами, способными долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне во время выступления перед губернаторами американских штатов.

Трамп объяснил, что такие ракеты нужны США, "потому что в России есть что-то подобное".

  • Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности.
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