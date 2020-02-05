Пентагон заявил о размещении новых ядерных боеголовок для сдерживания России
Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джонни Руда.
По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года Минобороны США было предложено модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подводных лодках в связи с выводом о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество перед США и их союзниками и партнерами.
"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подводных лодках", - говорится в заявлении.
Ранее подобную информацию распространила Федерация американских ученых . Тогда Пентагон заявил, что не комментирует подобные вопросы.
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