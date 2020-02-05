 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПентагон заявил о размещении новых ядерных боеголовок для сдерживания России

Пентагон заявил о размещении новых ядерных боеголовок для сдерживания России


фото: ap
Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джонни Руда.

По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года Минобороны США было предложено модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подводных лодках в связи с выводом о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество перед США и их союзниками и партнерами.

"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подводных лодках", - говорится в заявлении.

Ранее подобную информацию распространила Федерация американских ученых . Тогда Пентагон заявил,  что не комментирует подобные вопросы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

5 февраля, 2020 среда

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать