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Espreso.tvСпорт"Заря" разгромила вторую команду Боснии и Герцеговины

"Заря" разгромила вторую команду Боснии и Герцеговины


фото: zarya-lugansk.com
На тренировочном сборе в Турции луганская "Заря" разгромила "Железничар" со счетом 4:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В очередном матче на турецких сборах луганчане разгромили соперников из Боснии и Герцеговины, по два гола сумели забить полузащитники Богдан Леднев и Владислав Кочергин.

Контрольный матч

10 февраля

"Заря" (Украина) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) 4:0

Голы: Леднев, 22, 39, Кочергин, 29, 62

"Заря": Василий, Тимчик, Абу Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович

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