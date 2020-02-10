"Заря" разгромила вторую команду Боснии и Герцеговины

10 февраля, 2020, 19:07

На тренировочном сборе в Турции луганская "Заря" разгромила "Железничар" со счетом 4:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В очередном матче на турецких сборах луганчане разгромили соперников из Боснии и Герцеговины, по два гола сумели забить полузащитники Богдан Леднев и Владислав Кочергин.

Контрольный матч

10 февраля

"Заря" (Украина) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) 4:0

Голы: Леднев, 22, 39, Кочергин, 29, 62

"Заря": Василий, Тимчик, Абу Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович