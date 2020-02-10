"Заря" разгромила вторую команду Боснии и Герцеговины
10 февраля, 2020, 19:07
На тренировочном сборе в Турции луганская "Заря" разгромила "Железничар" со счетом 4:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В очередном матче на турецких сборах луганчане разгромили соперников из Боснии и Герцеговины, по два гола сумели забить полузащитники Богдан Леднев и Владислав Кочергин.
Контрольный матч
10 февраля
"Заря" (Украина) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) 4:0
Голы: Леднев, 22, 39, Кочергин, 29, 62
"Заря": Василий, Тимчик, Абу Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович
- 5 февраля во контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" разгромило "Олимпию Любляну" со счетом 5:0.
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