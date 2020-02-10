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Espreso.tvОбществоПристайко назвал сроки обмена пленными

Пристайко назвал сроки обмена пленными


фото: facebook.com/UkraineMFA
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренности об очередном обмене удерживаемыми лицами на Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух

Об этом сообщает DT.ua.

"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал он на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме.

  • Крымчанин Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении в обменный список с Россией.
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