Пристайко назвал сроки обмена пленными
10 февраля, 2020, 20:25
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренности об очередном обмене удерживаемыми лицами на Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух
Об этом сообщает DT.ua.
"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", - сказал он на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме.
- Крымчанин Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении в обменный список с Россией.
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