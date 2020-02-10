Удерживаемый в РФ политзаключенный из Крыма Яцкин просит Зеленского добавить его в списки, - Полозов

10 февраля, 2020, 15:13

Крымчанин Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении в обменный список с Россией

Об этом написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, он специально прилетел в Киев и подал в Офис президента заявление украинского политзаключенного.

Также аналогичное заявление будет передано обмудсмену Людмиле Денисовой.

"Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, вернуться к своим родным и близким как можно быстрее, может быть только освобождение в рамках политических договоренностей. Другими словами, необходимо попасть в тот самый "список на обмен" о котором неоднократно говорил Владимир Зеленский" , - написал Полозов.

В связи с этим, по словам адвоката, Иван Яцкин написал заявление Зеленскому с просьбой включить его в обменный список.