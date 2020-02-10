Появление Хорошковского в правительстве сведет роль премьера к статистической, - экс-нардеп Денисенко

10 февраля, 2020, 20:23

Депутат Верховной Рады VIII созыва от БПП Вадим Денисенко заявил, что назначение в правительство экс-вице-премьера времена президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского существенно ослабит роль премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом Денисенко сказал в эфире Еспресо.TV .

"Все зависит от того, как будет переформатироваться правительство, будет это правительство переформатироваться, или просто появится сам Хорошковский, один, как вице-премьер. И опять же, какие полномочия будут у него. Если у него будут 12 человек в патронатной службе - это одна история, если ему будут отданы все эти министерства - это совсем другая история. Пока мы не понимаем, как собирается переформатироваться это правительство. Но появление такой сильной фигуры, как Хорошковский, в правительстве Гончарука, будет означать то, что роль премьер-министра, и так на сегодняшний момент мизерная, будет сводиться к абсолютно статистической роли", - сказал Денисенко.

Экс-нардеп также отметил, что вероятность назначения Хорошковского вице-премьер-министром достаточно высока.

"В последнее время довольно много в кулуарах говорится о том, что новым вице-премьером может стать Валерий Хорошковский. Произойдет ли это на самом деле - Гончарук сам сказал, что ждать недолго, - вероятность достаточно высока", - сказал Денисенко.

При этом экс-нардеп подчеркнул, что создание должности вице-премьер-министра по направлению привлечения инвестиций само по себе не приведет к приходу инвесторов.

"Сейчас придумана история о том, что у нас появится вице-премьер и под этого вице-премьера появятся $100 млрд или $50 млрд инвестиций. Это абсолютная чушь - так оно не работает. Плюс ко всему прочему, для того, чтобы вице-премьер имел какую-то реальную возможность, он должен руководить министерством экономики, он должен стать вице-премьер - министр экономики. Плюс ему нужно подчинить министерство финансов, плюс нужно подчинить полностью всю фискальную таможенную службу для того, чтобы выстраивалась некая определенная модель. плюс для того, чтобы был этот нормальный инвестиционный климат, кроме всего прочего, нужно работать с силовиками. И плюс, безусловно, это вопрос нашего МИДа, который должен начинать продвигать наши товары на внешних рынках. Будут ли такие полномочия у нового вице-премьера? Я очень сомневаюсь", - добавил Денисенко.

Валерий Хорошковский - украинский предприниматель и политик. Работал первым вице-премьер-министром (2012), министром финансов (2012), председателем СБУ в 2010-2012 годах, председателем Государственной таможенной службы в 2007-2009 годах.