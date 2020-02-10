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Espreso.tvОбществоНацбанк продолжает усиливать гривну

Нацбанк продолжает усиливать гривну


фото: reuters
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны еще на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 10 февраля официальный курс установлен на уровне 24,53 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,90. 7 февраля курс евро был 27,04 грн.

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