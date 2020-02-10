Нацбанк продолжает усиливать гривну
10 февраля, 2020, 10:03
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны еще на 3 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 10 февраля официальный курс установлен на уровне 24,53 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,90. 7 февраля курс евро был 27,04 грн.
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Напомним, в Национальном банке Украины объяснили, почему к началу 2020 года курс гривны перешел к падению после того, как в конце 2019 гривна существенно возрастала.
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