Мощный ураган добрался до Польши: повреждены дома, отменены авиарейсы

10 февраля, 2020, 11:05

В связи с сильным ветром в течение вечера и ночи на понедельник польские спасатели более тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий стихии, повреждены несколько домов, а более 50 тыс. пользователей отрезаны от электроэнергии

Об этом написал в Twitter заместитель директора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ.

"В связи с сильным ветром до 7 часов утра (по киевскому времени) Государственная пожарная служба зафиксировала на территории страны более 1,1 тыс. вызовов (по ликвидации последствий стихии). Повреждено 15 домов, три из которых - хозяйственного пользования. Без света остается 55 тыс. Пользователей (всего в Подкарпатском воеводстве - 14 тыс.) ", - подчеркнул Свищ.

Практически во всех воеводствах Польши объявлен повышенный, второй уровень тревоги, который означает появление опасных метеорологических явлений и может нести материальные потери и угрозу для здоровья и жизни людей. В свою очередь в южных частях Нижнесилезского и Подкарпатского воеводств на юге Польши объявлена угроза третьего уровня. Она предусматривает, что угроза для жизни может быть весьма значительной, а материальный ущерб - чрезвычайно большим.

-За сильного ветра отменены авиарейсы из польских аэропортов во многие города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Накануне ураган "Сабина" достиг территории северной Германии, парализовав авиационное и железнодорожное сообщение. Порывы ветра достигали 110 километров в час.