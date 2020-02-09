Мощный ураган парализовал авиационное и железнодорожное сообщение в Германии

9 февраля, 2020, 21:50

В Германии из-за мощного урагана "Забине" отменены сотни авиарейсов и ограничено железнодорожное движение

Об этом сообщает DW .

Ураган "Забине" 9 февраля достиг территории северной Германии. По данным Немецкой метеорологической службы, порывы ветра достигают 110 км / ч. В большей части страны объявлено штормовое предупреждение.

Вечером сильные дожди и грозы распространились на центральную часть Германии, а в ночь на понедельник, 10 февраля, они достигнут юга страны. Метеорологи предупреждают, что скорость ветра будет достигать 130 км / ч, ураган может выкорчевывать деревья, срывать кровлю с крыш домов. В горных районах порывы ветра могут достигать скорости 160-180 км / ч.

С полудня воскресенья немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn частично прекратил движение поездов на северном западе Германии. В частности, не ходят поезда в прибрежных регионах и регионах с высоким риском шторма. Региональные поезда в землях Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, Бремен и Нижняя Саксония также были отменены на период непогоды.

Железная дорога советует пассажирам отложить свои поездки. Для борьбы с последствиями непогоды будут работать мобильные группы, которые должны очищать пути от поваленных деревьев. Также будет увеличено количество работников на вокзалах.

Из-за непогоды ряд немецких аэропортов отменили вообще несколько сотен рейсов. В частности, в аэропорту Дюссельдорфа было отменено 111 рейсов, Франкфурт-на-Майне - около ста, а в Кельне - 42. Из-за экстремальных погодных условий авиакомпания Eurowings отменила рейсы в той части Германии, где прогнозируется непогода, в частности, аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.