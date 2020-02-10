КСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ МП

10 февраля, 2020, 18:52

Конституционный суд Украины 11 февраля, начнет рассмотрение закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Рассмотрение состоится по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана таковой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания).