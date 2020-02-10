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Espreso.tvОбществоКСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ МП

КСУ рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ МП

Конституционный суд Украины 11 февраля, начнет рассмотрение закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Рассмотрение состоится по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана таковой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания).

  • Управляющий делами УПЦ МП Антоний говорит, что "в законе ( требующем переименования религиозных организаций, центр которых находится за границей) не сказано об УПЦ".
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