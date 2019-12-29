Церковь Московского патриархата заявляет, что не отдаст ПЦУ аббревиатуру "УПЦ" и бороться за нее в судах

29 декабря, 2019, 08:25

Управляющий делами УПЦ МП Антоний говорит, что "в законе (требующем переименования религиозных организаций, центр которых находится за границей) не сказано об УПЦ"

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Еспресо.TV.

"Минкульт сделал экспертизу, в которой говорится, что мы якобы должны все-таки переименоваться. Они составили список наших приходов и епархиальных управлений, которые обязывают переименоваться. Однако мы считаем это экспертное заключение безосновательным и обжалуем его в суде. Также сейчас нами инициированы судебные иски в Конституционный Суд по антиконституционности этого закона", - отметил один из руководителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также Антоний добавил, что в марте согласно решению суда Минкульту и всем регистраторам запретили вносить любые изменения в названия религиозных организаций УПЦ.

"Минкульт с этим не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Но 22 июля этого года Шестой апелляционный суд отказал Минкульту в удовлетворении апелляционной жалобы, снова признав беспрекословность нашей аргументации. И снова Минкультуры не согласилось с этим решением и решило обжаловать это решение в кассационном порядке . Но 11 декабря этого года Верховный суд оставил кассационную жалобу Минкультуры без удовлетворения", - отметил управляющий делами УПЦ МП.

Что касается того, что новосозданная Православная церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием по данным реестра Минюста имеет право на название Украинская православная церковь и право использовать аббревиатуру УПЦ, то Антоний считает, это незаконным.

"В судебных исках говорится о том, что их название не совпадает с тем названием, которое Томосом им дали. Здесь не может быть двух одинаковых названий различных организаций. Мы работаем в том направлении, чтобы юридически решить эту проблему", - подытожил Антоний.