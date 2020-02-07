 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСкалецкая: украинцев из Ухани попытаются оставить в изоляции

Скалецкая: украинцев из Ухани попытаются оставить в изоляции

Украинцев, которых будут эвакуировать из города Ухань, попытаются уговорить остаться в изоляции

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "Украинской правде".

"Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы на карантин. Возможно, они подпишут добровольное согласие. Но мы не можем принуждать людей. Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин", - заявила Скалецкая.

На вопрос, есть ли для изоляции людей помещение, отвечающее требованиям ВОЗ, министр ответила, что поиски ведутся.

По словам Скалецкой, точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.

"Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом - по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", - добавила она .

Для эвакуации МЗ сотрудничает совместно с Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.

По состоянию на 7 февраля в Китае количество зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составило 31 161 человек, а летальных случаев насчитали 636.
  • Напомним, общее количество инфицированных новым типом коронавируса в Европе возросло до 31 человек .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать