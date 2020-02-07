Скалецкая: украинцев из Ухани попытаются оставить в изоляции
Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "Украинской правде".
"Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы на карантин. Возможно, они подпишут добровольное согласие. Но мы не можем принуждать людей. Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин", - заявила Скалецкая.
На вопрос, есть ли для изоляции людей помещение, отвечающее требованиям ВОЗ, министр ответила, что поиски ведутся.
По словам Скалецкой, точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.
"Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом - по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", - добавила она .
Для эвакуации МЗ сотрудничает совместно с Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.
- Напомним, общее количество инфицированных новым типом коронавируса в Европе возросло до 31 человек .
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