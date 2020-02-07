Скалецкая: украинцев из Ухани попытаются оставить в изоляции

На вопрос, есть ли для изоляции людей помещение, отвечающее требованиям ВОЗ, министр ответила, что поиски ведутся.

По словам Скалецкой, точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.

"Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом - по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", - добавила она .

Для эвакуации МЗ сотрудничает совместно с Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры.