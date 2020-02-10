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Espreso.tvОбществоКоболев прогнозирует снижение цен на газ летом

Коболев прогнозирует снижение цен на газ летом


фото: rfe
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует существенное снижение цены на газ летом

Об этом Коболев рассказал в интервью РБК-Украина .

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - сказал Коболев.

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, сотрудничающих с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательства и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.

  • Напомним, Коболев рассказал , что российские компании, в частности "Газпром", сейчас могут поставлять газ в Украину.

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