Коболев прогнозирует снижение цен на газ летом
Об этом Коболев рассказал в интервью РБК-Украина .
"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - сказал Коболев.
Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, сотрудничающих с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.
24 января Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательства и ограничил цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на нидерландском хабе.
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Напомним, Коболев рассказал , что российские компании, в частности "Газпром", сейчас могут поставлять газ в Украину.
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