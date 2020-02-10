Если не будут приняты политические решения, останется возможность импорта газа из РФ, - Коболев

10 февраля, 2020, 10:25

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что российские компании, в частности "Газпром", сейчас могут поставлять газ в Украину

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в интервью изданию " РБК-Украина ".

Коболев сообщил, что в рамках существующего украинского законодательства некая компания с российской стороны, например, "Газпром" может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставками для украинской компании.

"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям по обеспечению, у оператора не будет оснований ответить" нет ". Если только не будут приняты какие-то другие политические решения, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым ", - отметил он.

На вопрос о том, нет ли сейчас никаких предохранителей, чтобы поставлять газ из России в Украину, председатель правления ответил: "По крайней мере, мне о таких предохранителях сейчас неизвестно".