Если не будут приняты политические решения, останется возможность импорта газа из РФ, - Коболев
Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в интервью изданию " РБК-Украина ".
Коболев сообщил, что в рамках существующего украинского законодательства некая компания с российской стороны, например, "Газпром" может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставками для украинской компании.
"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям по обеспечению, у оператора не будет оснований ответить" нет ". Если только не будут приняты какие-то другие политические решения, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым ", - отметил он.
На вопрос о том, нет ли сейчас никаких предохранителей, чтобы поставлять газ из России в Украину, председатель правления ответил: "По крайней мере, мне о таких предохранителях сейчас неизвестно".
- Напомним, 4 февраля стало известно, что "Газпром" в январе заплатил НАК "Нафтогаз Украины" $ 175, 1 млн за транзит газа за январь и $ 163, 8 млн за февраль 2020 года.
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