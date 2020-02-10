ГСЧС объявила штормовое предупреждение на 11 февраля

10 февраля, 2020, 15:30

11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 20-25 м/с и снежные метели

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

"По сообщению Украинского гидрометцентра 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с в Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с, а также метель", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу.

"Во время объявления штормового предупреждения, ГСЧС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице!" - добавили в ведомстве.

В службе советуют следить за передвижением своих детей и объяснять им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра.