ГСЧС объявила штормовое предупреждение на 11 февраля
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
"По сообщению Украинского гидрометцентра 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с в Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с, а также метель", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу.
"Во время объявления штормового предупреждения, ГСЧС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице!" - добавили в ведомстве.
В службе советуют следить за передвижением своих детей и объяснять им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра.
- Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре, дожде и мокром снеге на 11 февраля
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