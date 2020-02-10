 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГСЧС объявила штормовое предупреждение на 11 февраля

ГСЧС объявила штормовое предупреждение на 11 февраля


фото: ДСНС
11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 20-25 м/с и снежные метели

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

"По сообщению Украинского гидрометцентра 11 февраля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с  в Карпатах значительный снег и порывы ветра 20-25 м/с, а также метель", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб представляют угрозу.

"Во время объявления штормового предупреждения, ГСЧС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице!" - добавили в ведомстве.

В службе советуют следить за передвижением своих детей и объяснять им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра.

  • Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре, дожде и мокром снеге на 11 февраля
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

10 февраля, 2020 понедельник

9 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать