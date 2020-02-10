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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о дожде и мокром снеге

Синоптик Наталья Диденко предупредила о дожде и мокром снеге


фото: fanpage.it
Сильный ветер 11 февраля удержится в большинстве стран Европы, включая Украину

Об этом синоптик Еспресо Наталья Диденко сообщила в Telegram-канале.

"Температура воздуха в Украине ожидается высокой, 11-го февраля в течение дня + 1 + 6 ° C, на юге местами до + 8 ° C. Даже ночью существенно потеплеет до нуля, разве на Востоке еще побудет -3 -8 ° C" , - сообщила синоптик.

Атмосферный фронт несет в Украину осадки - дождь и мокрый снег. Зона постепенно проходить от запада до востока в течение суток.

В Киеве осадки уже сегодня, 10 февраля, на подходе, а 11 февраля дождь и мокрый снег ожидаются ночью и утром, днем - прекращение и прояснения, а вечером - снова появятся осадки.

Юго-западный ветер остается сильным, 11 февраля немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до + 2 ° C, 11 февраля днем до +5 ° C.

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