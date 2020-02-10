Футболист "Десны" пообещал оставить "Динамо" без Лиги чемпионов
10 февраля, 2020, 14:41
Форвард "Десны" Филипп Будковский заявил, что его команда сразится с "Динамо" за второе место в турнирной таблице чемпионата Украины
Об этом сообщает sport.ua .
27-летний форвард рассказал, что "Десна" будет бороться за победу в каждом матче, и пытаться оформить выход в Лигу чемпионов.
"Десна" в каждом матче играть на максимальный результат. А что из этого получится, посмотрим на финише соревнований. Сейчас в этой группе (прим. - 2-5 место) очень плотно, после каждого тура ситуация может меняться. Второе место недалеко, то почему бы за него не попробовать побороться ", - сказал Будковский.
В турнирной таблице УПЛ "Динамо" на второй строчке и имеет в активе 36 очков, "Заря" третья - 34 балла, "Десна" четвертая - 33 балла, а "Александрия" пятая и набрала также 33 очка.
- 6 февраля стало известно, что первый в истории матч УПЛ, на котором будет задействована система VAR, "Динамо" - "Ворскла" пройдет в Киеве без зрителей.
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