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Espreso.tvСпортФутболист "Десны" пообещал оставить "Динамо" без Лиги чемпионов

Футболист "Десны" пообещал оставить "Динамо" без Лиги чемпионов


фото: desna.football
Форвард "Десны" Филипп Будковский заявил, что его команда сразится с "Динамо" за второе место в турнирной таблице чемпионата Украины

Об этом сообщает sport.ua .

27-летний форвард рассказал, что "Десна" будет бороться за победу в каждом матче, и пытаться оформить выход в Лигу чемпионов.

"Десна" в каждом матче играть на максимальный результат. А что из этого получится, посмотрим на финише соревнований. Сейчас в этой группе (прим. - 2-5 место) очень плотно, после каждого тура ситуация может меняться. Второе место недалеко, то почему бы за него не попробовать побороться ", - сказал Будковский.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" на второй строчке и имеет в активе 36 очков, "Заря" третья - 34 балла, "Десна" четвертая - 33 балла, а "Александрия" пятая и набрала также 33 очка.

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