Согласно афишей театра, музыкант выступит в Житомире 10 марта.

Билеты на концерт стоят от 300 до 1500 грн.

Кевин Маккой попал в украинскую базу "Миротворец" за выступления в аннексированном Крыму. Он приезжал на полуостров в мае 2016 на концерт "Дискотека СССР".

Кевин Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000 по 2003 год. Евродиско-группа, созданная 1984 году в Кельне. За свою историю выпустил около 26 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США. Группа базируется в Великобритании.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украины пункты пропуска.