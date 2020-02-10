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Espreso.tvОбществоЭкс-солист Bad Boys Blue, который выступал в аннексированном Крыму, приедет с выступлением в Житомир

Экс-солист Bad Boys Blue, который выступал в аннексированном Крыму, приедет с выступлением в Житомир


фото: bnmusic
В Драматическом театре имени Ивана Кочерги в Житомире планируется концерты экс-солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, который выступал в аннексированном Крыму

Согласно афишей театра, музыкант выступит в Житомире 10 марта.

Билеты на концерт стоят   от 300 до 1500 грн.

Кевин Маккой попал в украинскую базу "Миротворец" за выступления в аннексированном Крыму. Он приезжал на полуостров в мае 2016 на концерт "Дискотека СССР".

Кевин Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000 по 2003 год. Евродиско-группа, созданная 1984 году в Кельне. За свою историю выпустил около 26 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США. Группа базируется в Великобритании.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украины пункты пропуска.

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  • Напомним, 31 января СБУ сообщила, что запретила въезд на территорию Украины российскому певцу Валерию Сюткину из-за его позиции по аннексии Крыма.
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