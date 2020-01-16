В Киев пригласили певца Сюткина, который одобрил оккупацию Крыма Путиным

16 января, 2020, 12:42

Бывший фронтмен группы "Браво" собирается выступить 27 апреля в "Дворце Украина"

Афиши с анонсом предстоящего выступления появились на сайте "Дворца Украина".

Валерий Сюткин активно поддерживал российскую аннексию Крыма, в интервью телеканалу "Дождь" летом 2014 назвал агрессию РФ "восстановлением исторической справедливости".

В анонсе на сайте Национального дворца искусств "Украина" сказано, что Сюткин выступать в Большом зале в 19:00 27 апреля. Организатором концерта, согласно афишам, указано "Кронас бизнес групп".

"Пик популярности певца Валерия Сюткина пришелся на первую половину 1990-х, когда кумир выходил на сцену с культовой группой" Браво ", в 1990 году Сюткин поступило предложение от руководителя группы" Браво "Евгения Хавтана, Валерий согласился и занял вакантное место, которое освободила Жанна Агузарова. За 5 лет работы в рок-н-ролльной группы музыкант сменил репертуар, исполнительский стиль и даже внешность, получил популярность и собирал на концертах многотысячные стадионы. Но и дальнейшая сольная карьера музыканта оказалась не менее успешной! ", - пишут организат ры.

Исполнитель считает отделения Крыма от России исторической ошибкой, а его аннексию - "блестящей" операцией Владимира Путина.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость, наверное, восстановлена", - заявлял Сюткин в 2014.

Впоследствии певец заверил, что не имеет никакого желания провоцировать раскол своими выступлениями. Именно поэтому он на время отказался от шумной концертной деятельности, и убеждал, что все его ближайшие выступления будут частными. Судя по всему, теперь Валерий Сюткин изменил свою позицию.