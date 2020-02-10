Экс-нардеп Денисенко: единственная программа у Гончарука - приватизация

10 февраля, 2020, 18:56

Депутат Верховной Рады VIII созыва от БПП Вадим Денисенко заявил, что единственным пунктом в экономической программе премьер-министра Алексея Гончарука является приватизация предприятий и продажа земли

Об этом Денисенко сказал в эфире Еспресо.TV со ссылкой на интервью Гончарука "Украинской правде".

"В принципе появятся ли здесь новые миллиардные инвестиции? Безусловно, нет. Поэтому единственное, что мы поняли из этого интервью Гончарука, - я давно хотел услышать его экономическую программу - экономическая программа сводится к одному простому пункта: у нас есть предприятия, которые мы должны приватизировать, - все, точка. И еще второе - у нас есть земля, которую мы тоже должны приватизировать", - сказал Денисенко.

Экс-нардеп добавил, что, по его мнению, в случае открытия рынка земли при правительстве Гончарука от четверти до трети общего объема попадет под контроль олигархов.

"Если о предприятиях мы понимаем, о каких предприятиях идет речь, то, что касается земли, Гончарук тихо молчит о том, что основная масса земли, которая будет продана в первые годы после открытия рынка земли - это будет государственная земля и из 8 млн га государственной земли , очевидно, 2-3 млн га перейдет в "надежные" руки, и фамилии этих людей будут совсем не американские или какие-нибудь иностранные - это будут наши олигархические фамилии", - сказал Денисенко.

Также нардеп раскритиковал Гончарука и его правительство за непоследовательность.

"Мы все помним, что Гончарук пообещал нам рост в 40% ВВП за 5 лет - все мы это помним. В этом интервью он говорит примерно следующее: если вы думаете, что это мое обещание, - это не обещание, это просто наш прогноз. то есть, еще 3 месяца назад он говорил о том, что это абсолютно реалистично, у нас будет рост 40%. Сейчас он говорит о том, что это не обещание, это прогноз. В этом и есть вся проблематичность этого правительства. Потому что они что-то говорят, за эти слова они не отвечают, не понимая даже, что они говорят, чаще всего", - добавил Денисенко.