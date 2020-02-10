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Espreso.tvОбществоЧисло погибших от урагана в Европе возросло до пяти

Число погибших от урагана в Европе возросло до пяти

Количество погибших в результате зимнего урагана, обрушившегося на Европу, возросло до пяти человек

Об этом сообщает AP .

В Польше погибли мать и ее дочь после того, как ураганный ветер сорвал крышу на горном курорте Буковина-Татшаньска, недалеко от границы со Словакией. Крыша упала на людей, стоявших у подъемника. В результате инцидента пострадали еще три человека.

В Швеции один человек утонул, второй пропал без вести на озере Феген.

Два человека - один на севере Словении, а другой на юге Англии - погибли после того, как на их автомобили упали деревья.

В Чехии в результате урагана пострадали пять человек.

Напомним, Западную Европу 9 февраля парализовал мощный фронт непогоды: Великобританию накрыл шторм Сиара, а материковые европейские страны - ураган Сабина.

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