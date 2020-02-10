Число погибших от урагана в Европе возросло до пяти
10 февраля, 2020, 18:40
Количество погибших в результате зимнего урагана, обрушившегося на Европу, возросло до пяти человек
Об этом сообщает AP .
В Польше погибли мать и ее дочь после того, как ураганный ветер сорвал крышу на горном курорте Буковина-Татшаньска, недалеко от границы со Словакией. Крыша упала на людей, стоявших у подъемника. В результате инцидента пострадали еще три человека.
В Швеции один человек утонул, второй пропал без вести на озере Феген.
Два человека - один на севере Словении, а другой на юге Англии - погибли после того, как на их автомобили упали деревья.
В Чехии в результате урагана пострадали пять человек.
Напомним, Западную Европу 9 февраля парализовал мощный фронт непогоды: Великобританию накрыл шторм Сиара, а материковые европейские страны - ураган Сабина.
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