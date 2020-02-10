Ветер сорвал крышу на горнолыжном курорте Польши: двое погибших

10 февраля, 2020, 15:11

Молодая женщина и ребенок погибли и еще двое получили травмы в результате срыва части крыши в пункте обслуживания на горнолыжном курорте Буковина-Татшанска (юг Польши)

Польские спасатели призывают отдыхающих отказаться от походов в горы, информирует tvn24.pl .

"По предварительной информации, в результате сильного порыва ветра была сорвана часть крыши с пункта выдачи горнолыжного снаряжения, которая упала на четырех человек. Среди пострадавших есть две женщины, ребенок и мужчина", - сообщил представитель спасательной службы Малопольского воеводства Польши Себастьян Возняк.

Впоследствии пресс-секретарь полиции в городе Закопане Агнешка Шопинська уточнила, что погибли на месте мама и дочь, а другой женщине и мужчине оказывается помощь.

Как сообщается, в польских Татрах в понедельник утром сильные порывы ветра достигают 105 км/ч. Польские спасатели призывают туристов отказаться в понедельник от походов в горы, особенно в леса.

В Польше сейчас идут зимние школьные каникулы у детей из четырех воеводств страны. Поэтому многие поляки отправились с детьми в горы.

Как сообщалось, почти по всей Польше в понедельник объявлен повышенный, второй, уровень угрозы, а в отдельных районах юга страны - еще выше, третий уровень угрозы возникновения природных катаклизмов.

Польские спасатели в ночь на понедельник более тысячи раз выезжали ликвидировать последствия непогоды. Без света в нескольких регионах Польши утром оставалось несколько тысяч поляков.