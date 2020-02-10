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Espreso.tvОбществоЧартер займет украинцев с Ухане 11 февраля

Чартер займет украинцев с Ухане 11 февраля


фото: reuters
Из-за вспышки коронавируса в Китае граждане Украины будут эвакуировано 11 февраля с провинции Хубэй

Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

"С этой целью, Украина 11 февраля э.г. планируется специальный чартерный рейс по Маршурт: г.Киев - г.Ухань (КНР) - Киев", - говорится в сообщении.

Граждан Украины, которых включили в список на эвакуацию, просят приготовить   документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также документы детей. Также украинский просят оставаться на постоянной связи, быть готовыми к возможному ночного перемещения, ждать звонков посольства и сообщений в группе "Embassy - EVACUATION" в мобильном приложении Wechat.

А также добавили, что по возвращении в Украину на граждан ожидает обязательный 14-дневный карантин.

  • Напомним, 9 февраля стало известно, что новый вид коронавируса впервые обнаружено у гражданина Украины , который находился на борту японского круизного лайнера Diamond Princess.

  • В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что украинец, находящийся на лайнере Diamond Princess, заразился короновирусом .

 

 
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