Чартер займет украинцев с Ухане 11 февраля

10 февраля, 2020, 13:41

Из-за вспышки коронавируса в Китае граждане Украины будут эвакуировано 11 февраля с провинции Хубэй

Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

"С этой целью, Украина 11 февраля э.г. планируется специальный чартерный рейс по Маршурт: г.Киев - г.Ухань (КНР) - Киев", - говорится в сообщении.

Граждан Украины, которых включили в список на эвакуацию, просят приготовить документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также документы детей. Также украинский просят оставаться на постоянной связи, быть готовыми к возможному ночного перемещения, ждать звонков посольства и сообщений в группе "Embassy - EVACUATION" в мобильном приложении Wechat.

А также добавили, что по возвращении в Украину на граждан ожидает обязательный 14-дневный карантин.