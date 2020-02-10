Бывшая киевлянка получила "Оскар" за документалку об афганских девушках
фото: Oscar
Об этом говорится на сайте церемонии " Оскар ".
В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-га церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", на котором награду в категории "Лучший документальный короткометражный фильм" получила лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)).
Как сообщается на сайте премии, постановщиками короткометражки является киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер, которые и получили заветные статуэтки.
Этот же фильм ранее получил награду BAFTA, как лучший короткометражный фильм.
"Важнейшим аспектом моей работы и моей мотивации является искреннее желание выяснить, как это жить жизнью людей, которые являются героями моих фильмов", - отметила Андрейчева.
Документальный фильм рассказывает о афганских девочек, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.
На личном сайте кинематографиста и журналистки Елены Андрейчевои сообщается, что она родилась в Киеве, а живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.
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