Бывшая киевлянка получила "Оскар" за документалку об афганских девушках

10 февраля, 2020, 14:45

10 февраля на церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе в категории "Лучший документальный короткометражный фильм" победила лента Елены Андрейчевой и Кэрол Дайсингер

Об этом говорится на сайте церемонии " Оскар ".

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-га церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", на котором награду в категории "Лучший документальный короткометражный фильм" получила лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)).

Как сообщается на сайте премии, постановщиками короткометражки является киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер, которые и получили заветные статуэтки.

Этот же фильм ранее получил награду BAFTA, как лучший короткометражный фильм.

"Важнейшим аспектом моей работы и моей мотивации является искреннее желание выяснить, как это жить жизнью людей, которые являются героями моих фильмов", - отметила Андрейчева.

Документальный фильм рассказывает о афганских девочек, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

На личном сайте кинематографиста и журналистки Елены Андрейчевои сообщается, что она родилась в Киеве, а живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.